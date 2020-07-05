"У вас есть трансплантология – это значит, у вас есть ядерная бомба"

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сравнил развитие трансплантологии с изобретением ядерной бомбы.

Михаил Охлопков в ходе прямой линии главы региона заявил о необходимости развития в Карелии трансплантологии. Министр подчеркнул, что это позволит оказать помощь массе нуждающихся пациентов, а также поднимет медицинский престиж региона.

"Дело в том, что трансплантология – это такой вот паровоз, который двигает медицину. Это вот как наличие ядерной бомбы среди стран. У вас есть трансплантология – это значит, у вас есть практически ядерная бомба", - заявил Охлопков.

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