У Влада Топалова и Регины Тодоренко родился сын

Об этом радостном событии сообщили поклонники Регины Тодоренко. Роды в одной из столичных больниц, а рядом с телеведущей находился ее супруг Влад Топалов.

Практически до самых родов Регина Тодоренко вела активный образ жизни: посещала светские мероприятия, работала.

Сегодня телеведущая впервые стала мамой. Сейчас молодая мама и отец ребенка Влад Топалов принимают поздравления от родных, коллег и поклонников, пишет StarHit.

Пока Регина старается не распространяться о радостном событии. А вот Влад Топалов подтвердил журналистам, что он стал отцом. По словам музыканта, у них с Тодоренко родился сын весом 3690 граммов и ростом 59 сантиметров.