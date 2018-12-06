У Влада Топалова и Регины Тодоренко родился сын

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Об этом радостном событии сообщили поклонники Регины Тодоренко. Роды в одной из столичных больниц, а рядом с телеведущей находился ее супруг Влад Топалов.
Практически до самых родов Регина Тодоренко вела активный образ жизни: посещала светские мероприятия, работала.
Сегодня телеведущая впервые стала мамой. Сейчас молодая мама и отец ребенка Влад Топалов принимают поздравления от родных, коллег и поклонников, пишет StarHit.
Пока Регина старается не распространяться о радостном событии. А вот Влад Топалов подтвердил журналистам, что он стал отцом. По словам музыканта, у них с Тодоренко родился сын весом 3690 граммов и ростом 59 сантиметров.
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