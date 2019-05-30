У здания городского суда в Петрозаводске обнаружили подозрительный предмет

Оперативные службы работали на улице Красной 29 мая, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 16.10 на ул. Красной, 33 у входа в здание городского суда обнаружена бесхозная борсетка. Работали оперативные службы.

Сумку провериди, опасности не было.