Жителям Петрозаводска дали шанс поучаствовать в модернизации дорожной инфраструктуры города

Именно от активности горожан зависит участие карельской столицы в проекте по развитию транспортной и пешеходной систем Петрозаводска, сообщили в мэрии города.

До 30 декабря на гражданской платформе "Моя дорога" проводится голосование, которое поможет в развитии транспортной и пешеходной систем карельской столицы. Чтобы поддержать Петрозаводск, необходимо перейти по ссылке, зарегистрироваться или авторизоваться через одну из социальных сетей и поставить лайк заявке от нашего города.

Отметка "Нравится" появляется после входа в профиль на сайте. Там же можно высказать собственные предложения по развитию улично-дорожной сети. Количество комментариев с идеями также влияет на общий рейтинг голосования.

Десять городов, ставших лидерами, будут представлены конкурсной комиссии. До 20 января её члены выберут пять территорий муниципальных образований, которые в 2021 году станут пилотными для партисипаторного проектирования дорог. Подробности об инициативе можно найти на сайте Администрации Петрозаводска.