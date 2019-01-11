У жителя Карелии на границе отобрали 15 кг финских продуктов

На пункте пропуска "Вяртсиля" у петрозаводчанина забрали 15 из 20 кг мясных, рыбных и молочных продуктов, которые он пытался провезти из Финляндии.

Житель Петрозаводска, возвращаясь дом из Суоми 4 января, лишился сливочного масла салаки в консервах, филе лосося, море- и мясопродуктов производства Финляндия.

"Все товары были в заводской упаковке с маркировкой, но их общий вес составил 20,25 кг, тогда как разрешен ввоз готовой животноводческой продукции только до 5 кг включительно на одно физическое лицо (в ненарушенной заводской упаковке с маркировкой при условии эпизоотического благополучия страны производства и страны вывоза товаров)", - объяснили причину запрета ввоза продуктов в территориальном управлении Россельхознадзора.

Как сообщается на сайте ведомства, часть продукции сверх установленной нормы гражданин вернул на территорию Финляндии. Кроме того, нарушителю придется заплатить штраф (от 500 до 1 тыс рублей) в соответствии с ч.1 ст.10.6 КоАП РФ.