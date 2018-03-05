У жителя Карелии похитили забор

В одном из поселков Прионежского района злоумышленник похитил забор.

По данным пресс-службы МВД, сообщение о преступлении в полицию поступило от 44-летнего петрозаводчанина. С его участка исчезли металлические секции, которые были сложены и ждали установки. Ущерб он оценил в 20 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к исчезновению имущества может быть причастен 46-летний житель Петрозаводска.

"Он был задержан. Подозреваемый сообщил, что некоторое время назад приметил металлические секции для забора и решил их сбыть. Удостоверившись, что хозяев и соседей нет, он позвонил знакомому и попросил помочь вывезти конструкцию, объяснив, что ему ее отдали", - рассказали в ведомстве.

Похищенное злоумышленник сдал в пункт приема металла за несколько тысяч рублей, а деньги потратил. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.