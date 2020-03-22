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У жителя Карелии в шкафу нашли труп

Новости. Криминал
09:49, 23 Марта 2020
фото: © pixabay.com
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В Сегеже присяжные заседатели отправили мужчину на 13 лет в тюрьму за убийство сожительницы, сообщается на сайте Сегежского городского суда.

В Сегежском городском суде Карелии 4 февраля 2020 года впервые было рассмотрено уголовное дело с участием присяжных заседателей по обвинению жителя Сегежи в совершении особо тяжкого преступления: убийство сожительницы, труп которой был обнаружен в шкафу.

На основании обвинительного вердикта, вынесенного присяжными единодушно, в отношении подсудимого, признанного коллегией присяжных не заслуживающим снисхождения, постановлен обвинительный приговор, согласно которому жителю Сегежи назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Подсудимый, не согласившись с таким приговором, обжаловал его в апелляционном порядке.

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