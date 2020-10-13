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13.10.2020 13:04

У жительницы Карелии украли крышу

Новости. Происшествия
09:45, 14 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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В Суоярвском районе женщина приехала в своей загородный дом и обнаружила, что крыши нет, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Суоярвского района с заявлением обратилась жительница города.

Оперативники выяснили детали произошедшего и установили подозреваемого. Дом заявительницы находится в отдаленном месте. Хозяйка использовала его в качестве дачи, но редко бывала там. Октябрьским днем она пришла к своему временному жилищу и обнаружила отсутствие крыши – неизвестный похитил листы металлочерепицы. Ущерб составил 22,5 тыс. рублей.

После обращения в полицию с заявлением был установлен подозреваемый – 48-летний местный житель. По его словам, он использовал тачку и шуроповерт. Размонтированные листы металлочерепицы сбыл за 2,5 тыс. рублей. Полицейские изъяли похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Комментарии

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кир
2020-10-14 10:26:20
Был избит до неузнаваемости. Когда такое будет? Наш человек боится только боли и смерти. Живет на основных животных инстинктах.
Гость
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