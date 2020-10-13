У жительницы Карелии украли крышу

В Суоярвском районе женщина приехала в своей загородный дом и обнаружила, что крыши нет, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Суоярвского района с заявлением обратилась жительница города.

Оперативники выяснили детали произошедшего и установили подозреваемого. Дом заявительницы находится в отдаленном месте. Хозяйка использовала его в качестве дачи, но редко бывала там. Октябрьским днем она пришла к своему временному жилищу и обнаружила отсутствие крыши – неизвестный похитил листы металлочерепицы. Ущерб составил 22,5 тыс. рублей.

После обращения в полицию с заявлением был установлен подозреваемый – 48-летний местный житель. По его словам, он использовал тачку и шуроповерт. Размонтированные листы металлочерепицы сбыл за 2,5 тыс. рублей. Полицейские изъяли похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.