У жительницы Карелии украли рыболовный бур

В Кеми женщина пожаловалась полицейским, что кто-то у нее украл перфоратор, рыболовный бур и гаечные ключи со сверлами, сообщили в МВД Карелии.

В отделение полиции по Кемскому району обратилась 36-летняя горожанка. Она сообщила, что, вернувшись домой, обнаружила выбитую в квартире дверь. Из жилья пропали: перфоратор, прожектор, рыболовный бур, сверла, набор гаечных ключей. Все это было оценено в 7 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска осмотрели место преступления и обнаружили след обуви большого размера, который, наверняка, принадлежит мужчине весьма крупного телосложения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого, 35-летнего ранее судимого мужчину.

Он проживает в доме напротив жилья заявительницы. По версии следствия, вечером он проник в чужую квартиру, выбив ногой дверь, похитил имущество, а затем спрятал его на складе, где работает.

Возбуждено уголовное дело.

Похищенное изъято и возвращено заявительнице.