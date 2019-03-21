У жительницы Карелии украли рыболовный бур

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В Кеми женщина пожаловалась полицейским, что кто-то у нее украл перфоратор, рыболовный бур и гаечные ключи со сверлами, сообщили в МВД Карелии.
В отделение полиции по Кемскому району обратилась 36-летняя горожанка. Она сообщила, что, вернувшись домой, обнаружила выбитую в квартире дверь. Из жилья пропали: перфоратор, прожектор, рыболовный бур, сверла, набор гаечных ключей. Все это было оценено в 7 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска осмотрели место преступления и обнаружили след обуви большого размера, который, наверняка, принадлежит мужчине весьма крупного телосложения.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого, 35-летнего ранее судимого мужчину.
Он проживает в доме напротив жилья заявительницы. По версии следствия, вечером он проник в чужую квартиру, выбив ногой дверь, похитил имущество, а затем спрятал его на складе, где работает.
Возбуждено уголовное дело.
Похищенное изъято и возвращено заявительнице.
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