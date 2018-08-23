У жительницы Петрозаводска украли Mercedes, вскрыв гараж

Сотрудники полиции раскрыли кражу иномарки из гаража в Петрозаводске, сообщает МВД Карелии.

В полицию с заявлением о краже обратилась жительница Петрозаводска. Она сообщила, что в боксе одного из гаражных кооперативов у нее хранился старенький Mercedes. Когда в очередной раз она наведалась в гараж, то обнаружила, что дверь взломана, а машина отсутствует. Причиненный ущерб составил 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в краже. Как выяснилось, ранее судимый 27-летний петрозаводчанин неоднократно бывал в гаражных кооперативах в поисках металлолома. Во время одного из таких визитов он обратил внимание на один из боксов, который, по его мнению, уже давно никто не посещал. Выломав доски на входной двери, мужчина заметил внутри неиспользуемый автомобиль. В следующий раз он приехал вместе с эвакуатором, вытащил машину и сдал ее в пункт металлоприема.

Мужчина находится под подпиской о невыезде.