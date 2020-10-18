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У жительницы Петрозаводска загорелись волосы, когда она жарила блины

Новости. Происшествия
10:02, 19 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Женщину с термическими ожогами 10% тела доставили в БСМП, рассказали в пресс-службе МЧС Карелии.

В воскресенье, 18 октября, в 20.37 в дежурную службу пожарной части Петрозаводска поступил вызов в квартиру дома по Октябрьскому проспекту.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили 56-летнюю женщину с термическими ожогами шеи, головы и туловища.

Как выяснилось, женщина жарила блины. Наклонилась что-то поднять, и пламя от газовой плиты охватило волосы.

Врачи диагностировали у пострадавшей термические ожоги 2 и 3 степени на площади 8-10% тела. Женщину госпитализировали.

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Комментарии

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Chel
2020-10-19 10:39:59
Оказывается, распущенные волосы при готовке пищи не только негигиенично, но и огнеопасно.
кир
2020-10-19 10:25:46
Давидка деньги за лечение возьмет.
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