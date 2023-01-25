УАЗик врезался в лесовоз на трассе в Карелии

Водитель УАЗа попал в больницу после ДТП с лесовозом в Питкяранском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 1 февраля в 14:45 на 4 км автодороги «Подъезд к поселку Хямекоски» произошла авария. По предварительным данным, 61 – летний водитель автомобиля УАЗ Патриот при прохождении поворота не справился с управлением. Машину занесло. В результате произошло столкновение со встречным лесовозом Mercedes с прицепом, под управлением 43 - летнего водителя.

Водитель УАЗика был госпитализирован.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, в Карелии арестовали водителя грузовика, обвиняемого в ДТП с тремя погибшими.