В Карелии арестовали водителя грузовика, обвиняемого в ДТП с тремя погибшими

Житель Саратовской области, устроивший смертельное ДТП на трассе в Сегежском районе, взят под стражу.

Водитель большегруза Scania, обвиняемый в аварии с тремя погибшими, арестован на два месяца. Об этом сообщили в МВД Карелии.

«Следствием установлено, что при совершении неосторожного маневра, водитель большегруза не учёл дорожные условия и, как следствие, выбрал неправильный скоростной режим. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении ведомства.

По решению суда фигуранту, 56-летнему водителю избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Он содержится в СИЗО города Сегежи, дает признательные показания.

Напомним, 24 января, около 19.40 на 743-м километре федеральной трассы «Кола» в Сегежском районе произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной версии, 56-летний житель Саратовской области, водитель тягача SCANIA, направлявшегося в сторону Петрозаводска, на спуске при попытке совершения обгона попутной колонны легковых автомобилей допустил занос транспортного средства, в результате чего произошло столкновение со встречным легковым автомобилем «Kia Ceed», двигавшимся в сторону Костомукши. В результате ДТП погибли три человека — 38-летний водитель иномарки и его пассажиры — 62-летний мужчина и 61-летняя женщина.