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Убийца девочки в поселке Карелии заявил, что изъятые у него сапоги "умышленно" испачкали кровью

Новости. Криминал
18:20, 11 Мая 2020
фото: © Лебедев с сотрудниками следственно-оперативной группы во время следственного эксперимента/фото предоставлены Следкомом Карелии
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Осужденный за убийство 12-летней девочки поселке Рабочеостровск жаловался на сотрудников полиции.

Пытаясь избежать серьезной ответственности за это особо тяжкое преступление пенсионер Александр Лебедев во время следстввия жаловался в прокуратуру на сотрудников Кемской полиции. Заявил, что явку с повинной сделал "в результате физического и психологического воздействия со стороны оперативников, которые пинали его ногами, угрожали посадить его собаку на кол и… изнасиловать жену". Утверждал, что изъятые у него сапоги "умышленно" испачканы кровью потерпевшей.

Жаловался Лебедев и на руководителя Кемского межрайонного отдела Следкома Деменева, следователя Алексеева. С его слов они оказывали на него психологическое давление, фальсифицировали доказательства. В последнем нарушении Лебедев обвинил даже своего первоначального адвоката Перепелкину. Однако, как отмечается в приговоре, проверка не подтвердила эти показания Лебедева, которые "обусловлены стремлением подсудимого избежать ответственности за содеянное".

Верховный суд Карелии признал Лебедева вменяемым и приговорил к 21 году лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Удовлетворен гражданский иск матери убитой девочки о компенсации ей Лебедевым морального вреда в два миллиона рублей.

Подробности страшной трагедии в поселке Рабочеостровск читайте здесь.

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Комментарии

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2020-05-11 18:41:13
Хде пгавозащитная диаспора ? Ваших бьют.
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