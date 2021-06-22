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Убийца-рыбак не смог в суде отстоять право свободно жить в лесу и заниматься рыболовством в Карелии

Новости. Общество
13:19, 23 Июня 2021
фото: © pixabay.com

Мужчина, осужденный за убийство двух девушек, после освобождения попадет под административный надзор из-за плохого поведения в сегежской колонии.

Мужчина, осужденный за убийство двух девушек, за время отбывания наказания был злостным нарушителем порядка. Он 154 раза привлекался к дисциплинарной ответственности в колонии, на профилактические мероприятия не реагировал. В связи с этим исправительное учреждение обратилось в Сегежский городской суд с просьбой установить за мужчиной после освобождения, срок которого подходит, административный надзор. Об этом сообщает прокуратура Карелии.

В суде убийца с предъявленными требованиями не согласился, заявив, что он не имеет места жительства или пребывания на территории России. С его слов, он является потомственным рыбаком и после освобождения планирует жить в лесу и заниматься промысловым рыболовством. По его мнению, запрашиваемые для него административные ограничения будут ограничивать его право на труд, поскольку для успешной рыбной ловли ему требуется постоянно менять место пребывания. Регулярно отмечаться в полиции он не желает по этой же причине.

Принимавший участие в рассмотрении дела прокурор настаивал на вынесении решения об установлении административного надзора за осужденным. В итоге мужчине запретили выезжать за установленные судом пределы территории, кроме того, на него возложена обязанность три раза в месяц являться в полицию для регистрации.

Осужденный с решением Сегежского городского суда не согласился и обратился с апелляционной жалобой в Верховный суд Карелии.

Суд апелляционной инстанции с учетом возражений прокурора оставил решение суда без изменения, а жалобу осужденного – без удовлетворения.

Ранее сообщалось, в Карелии судят пенсионера, который незаконно поймал одну щуку и одного лосося.

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