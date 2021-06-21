В Карелии судят пенсионера, который незаконно поймал одну щуку и одного лосося

Житель Пудожского района обвиняется в незаконном вылове рыбы, возбуждено уголовное дело, нарушителя будут судить, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура установила, что 57-летний житель Пудожского района в мае в запрещенный для рыболовства период выехал на лодке на рыбалку и поставил сети в реке Водла в запрещенном для рыболовства месте миграции и нереста рыб. В момент задержания правонарушителя в сети обнаружены пойманными одна особь кумжи (семейство лососевых) и одна щука.



Ущерб водным биологическим ресурсам составил более 12 тысяч рублей.

В ходе расследования обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб.

В соответствии с уголовным законом за данное преступление может быть назначено наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Пудожского района для рассмотрения по существу.