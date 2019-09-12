Убийца выплатил полтора миллиона рублей компенсации, чтобы не потерять квартиру в Петрозаводске

Мужчина 10 лет скрывался на Кипре, и лишь в 2017 году был пойман, сообщили управлении судебных приставов по Карелии.

В начале июля на принудительное исполнение поступили документы о взыскании с мужчины, осужденного в 2018 году за убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ), морального вреда в размере 1,5 млн рублей.



Был вынесен исполнительский сбор в размере 105 тысяч рублей и наложен арест на квартиру площадью почти 90 кв м в Петрозаводске.

Должник не пожелал расстаться со своей квартирой и погасил задолженность.

Интересно, что до 2017 года мужчина более 10 лет скрывался от правосудия, в том числе на Кипре.