12:17, 12 Сентября 2019
Убийца выплатил полтора миллиона рублей компенсации, чтобы не потерять квартиру в Петрозаводске
Новости по теме
Загрузка...
Мужчина 10 лет скрывался на Кипре, и лишь в 2017 году был пойман, сообщили управлении судебных приставов по Карелии.
В начале июля на принудительное исполнение поступили документы о взыскании с мужчины, осужденного в 2018 году за убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ), морального вреда в размере 1,5 млн рублей.
Был вынесен исполнительский сбор в размере 105 тысяч рублей и наложен арест на квартиру площадью почти 90 кв м в Петрозаводске.
Должник не пожелал расстаться со своей квартирой и погасил задолженность.
Интересно, что до 2017 года мужчина более 10 лет скрывался от правосудия, в том числе на Кипре.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
06.09.2019, 08:05
09.09.2019, 12:50
07.09.2019, 10:05
Аналитика
Сегодня 11:57
Обществоведение
В новой редакции скорректированного проекта схемы обращения с отходами власти окончательно отказались от мусоросжигания и строительства второго мусорного полигона, а также исключили ввоз отходов из других регионов.
10.09.2019 14:11
09.09.2019 14:57
05.09.2019 10:59
03.09.2019 14:14
Чтиво
Сегодня 12:20
Личное мнение
Не нужно бояться, что роботы заменят людей.
10.09.2019 07:30
30.08.2019 09:55
Медиа
11.09.2019 20:16
Опрос
Вы довольны работой скорой помощи в Петрозаводске?
Комментарии