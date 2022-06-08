Убийца, заслуживший снисхождение присяжных, отправился за решетку на девять лет

Несмотря на вердикт коллегии присяжных, суд признал жителя Карелии виновным в убийстве своего знакомого, сообщается на сайте судебной инстанции Сортавалы.

Суд рассмотрел уголовное дело с участием коллегии присяжных заседателей, которые признали жителя Карелии виновным в убийстве знакомого.

Осужденный в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на почве неприязни, зарезал приятеля. Рассмотрев дело, присяжные заседатели признали подсудимого заслуживающим снисхождения.

Районный суд 9 июня вынес приговор, признав мужчину виновным в совершении особо тяжкого преступления, за которое назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также осужденный обязан выплатить компенсацию семье погибшего в размере 800 тысяч рублей.