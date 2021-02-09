Убийцу и вора поймали в лесу в Карелии у тайника с наркотиками

В Костомукше рецидивиста задержали в лесу с наркотиками, ему грозит 10 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Костомукши направил в суд уголовное дело по обвинению 37-летнего местного жителя в незаконном хранении наркотического средства.

Согласно материалам уголовного дела, 17 ноября 2020 года полицейские задержали в лесу в Костомукше мужчину, при личном досмотре у которого было изъято 1,060 гр наркотика.

В отношении костомукшанина было возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе расследования мужчина пояснил, что наркотики приобрел через интернет для личного потребления, в лес приехал, чтобы забрать их из тайника, место расположения которого ему сообщили после оплаты товара.

Ранее обвиняемый уже был неоднократно судим за совершение краж и убийства, отбывал наказание в виде 12 лет лишения свободы, в связи с чем его действия образуют особо опасный рецидив преступлений.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.