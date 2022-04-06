Убийцу, орудовавшего ножом и скалкой, приговорили в Карелии

Суд в Питкярате вынес приговор обвиняемому в жестоком убийстве.

Об этом сообщили в карельском управлении Следственного комитета РФ.

Следствие и суд установили, что в декабре 2021 года подсудимый в квартире жилого дома в Питкяранте в ходе бытовой ссоры со своим знакомым избил его деревянной скалкой и нанес множественные ножевые ранения. В результате потерпевший скончался на месте происшествия.



Суд назначил обвиняемому наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.