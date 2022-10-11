Прокуратура заставила дачников под Петрозаводском убрать за собой мусор

Дачников из садоводческого товарищества рядом с Педасельгой заставили убрать горы мусора, сообщили в прокуратуре Карелии.
Карельская природоохранная прокуратура проверила, как вывозят мусор из садоводческого товарищества рядом с Педасельгой Прионежского района.
Выяснилось, что контейнерной площадки в товариществе нет, а заключенный с региональным оператором договор на вывоз мусора приостановлен с июля прошлого года.
Кроме того, повсюду возникли стихийные свалки. После вмешательства надзорного органа заниматься уборкой и вывозом мусора дачники вновь стали по закону и организованно.
В отношении членов товарищества возбудили административное дело, которое закончилось предупреждением.
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