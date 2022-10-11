Прокуратура заставила дачников под Петрозаводском убрать за собой мусор

Дачников из садоводческого товарищества рядом с Педасельгой заставили убрать горы мусора, сообщили в прокуратуре Карелии.

Карельская природоохранная прокуратура проверила, как вывозят мусор из садоводческого товарищества рядом с Педасельгой Прионежского района.



Выяснилось, что контейнерной площадки в товариществе нет, а заключенный с региональным оператором договор на вывоз мусора приостановлен с июля прошлого года.

Кроме того, повсюду возникли стихийные свалки. После вмешательства надзорного органа заниматься уборкой и вывозом мусора дачники вновь стали по закону и организованно.

В отношении членов товарищества возбудили административное дело, которое закончилось предупреждением.