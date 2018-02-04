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Новости. Общество
17:16, 04 Февраля 2018

Учащиеся из Петрозаводска рассказали, как их заставляли явиться на олимпийский митинг

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Школьники и кадеты из карельской столицы сообщили в Сети о том, что на митинг в поддержку российских олимпийцев их "согнали" педагоги.

Девятиклассник из Петрозаводска, представившийся Игорем Ивановым, рассказал читателям сайта The Question о том, что учащихся его школы на митинг отправила классная руководитель, сославшись на приказ министерства здравоохранения.

"Нам объявили в среду, что в субботу мы идем в поддержку отстраненных от Олимпиады российских спортсменов. Классный руководитель пожала плечами и сказала: «Ну вот, все, кто учатся по субботам, идем на митинг вместо уроков, это приказ Министерства образования". Это сказали только старшеклассникам — с 9 по 11 классы, возможно еще 8 класс. Это происходит не только в нашей школе, это повсеместно»,- написал ученик, отвечая на вопрос о том, заставляют ли школьников ходить на митинги, организованные властью.

Также на сайте  Sports.ru приведены слова кадета из Петрозаводска, который попросил не называть своего имени. Он также утверждает, что пришел на акцию не по своей воле.

"Нам объявили на построении. Директор, Ефимов Дмитрий Александрович, сказал, что надо прийти и час находиться на главной площади города. Объяснил, что про Олимпиаду мы все знаем: некоторые наши спортсмены отказались участвовать, некоторые едут под нейтральным флагом. И в честь этого будет митинг. Формулировка такая: «В честь поддержки спортсменов». Кадетский корпус принял решение, что большинство классов придет туда. Пойдут все с 5-го по 11-й, кроме 9-х. Отказаться нельзя. Если у нас запланирован выход в город, то он не обсуждается. Думаю, большинство отнеслось к этому нормально. Но я против: нельзя так, хотя бы нас спросили, мероприятие-то не внутри корпуса",- сообщил петрозаводский кадет.

О том, что учителя призывают подростков идти на митинг, Sports.ru рассказали также и в лесотехническом колледже Петрозаводска. 

"Полнедели нам говорили про Олимпиаду – что не пускают наших спортсменов, и их нужно поддержать. По субботам мы не учимся, но классный руководитель сказал старосте предоставить список тех, кого не будет на митинге и почему. Это не обязательно, но лучше сходить. Система такая – если ты не помогаешь, то и тебе тоже. А то начнут говорить: «Вот, ты не за наших спортсменов",- рассказал изданию студент первого курса Ярослав Сеземин.

Определенное количество человек из класса, которые посетят митинг, требовали также в школе №46. Помимо этого, по данным издания, мобилизовали на митинг и учащихся ДЮСШ №4.

Митинг-концерт в поддержку состоялся в Петрозаводске в субботу, третьего февраля. В акции приняли участие представители городской и республиканской власти, общественники, спортсмены и жители города.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2018-02-04 18:41:20
Надоел уже этот псевдо-патриотизм, кадетов понять можно: приказали и пошли,а вот заставлять взрослых старшеклассников это уже себе в ущерб, нынче дети продвинутые,понимают что это за страна,где как стадо сгоняют, да неизвестно зачем.В Москве тоже митинг был, но что-то быстро закончился, там люди пришли бесплатно послушать нескольких ,популярных в стране, певцов.
Надеемся что на следующий митинг чиновники привезут своих детей из-за границы,покричать о величии ...
deep
2018-02-04 19:00:42
Сергей, хорошая идея - пусть все забугорные детки покажутся. Заодно и увидим сколько их. Надо бы действительно , провести следствие: сколько в России детишек чиновников, которые нас учат жить, живут и учатся в забугорье, что б картинка ясная была для народа.
petronik
2018-02-04 18:39:13
Рустам, и одноклассники, молодцы! Однозначно..
кир
2018-02-04 19:34:36
petronik, нифига. У школы лучше курить и стены краской мазать?
однозначно
2018-02-04 18:20:24
Для начала надо на педсовете выяснить, с какой целью Хамракулов подбивал своих одноклассников не ходить на митинг. А дальше пусть соответствующие органы разбираются.
Kot Kot
2018-02-04 18:19:39
нам на все подобные мероприятия теперь только устно сообщают - должно быть столько-то... раньше были бумажные приказы. теперь только по телефону...
deep
2018-02-04 18:14:43
Деградация сознания идёт со школьного возраста. Делают тупых идиотов! В наше время даже близко этого дебилизма не было! До чего страну доводят?!
David
2018-02-04 18:03:56
Патриотизм за забором...
С
Сеня
2018-02-04 17:54:06
Демократия по-карельски , ничего по-человечески сделать власть не может , даже митинг провести. Не позорились бы на площади , в Соломенное ехали бы.
Рустам Хамракулов
2018-02-04 17:30:13
Нам тоже сказали идти на митинг пол класса отказалось и нам начали говорить что мы не патриоты своей страны на что мы заявили пусть будет так но мы не пойдем.Школа 25
Сеня
2018-02-04 18:04:58
Рустам Хамракулов, Школе № 25 Респект !!!!
deep
2018-02-04 18:00:52
Рустам Хамракулов, Рустам! Патриоты не воруют, деньги в чужие экономики не вкладывают, свою страну развивают. А вы молодцы, главное думать, что б твоим детям жилось лучше, чем сейчас!
Денис Илюшенко
2018-02-04 17:46:24
Рустам Хамракулов, школа 25 на фото и есть
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