Учащиеся из Петрозаводска рассказали, как их заставляли явиться на олимпийский митинг

Школьники и кадеты из карельской столицы сообщили в Сети о том, что на митинг в поддержку российских олимпийцев их "согнали" педагоги.

Девятиклассник из Петрозаводска, представившийся Игорем Ивановым, рассказал читателям сайта The Question о том, что учащихся его школы на митинг отправила классная руководитель, сославшись на приказ министерства здравоохранения.

"Нам объявили в среду, что в субботу мы идем в поддержку отстраненных от Олимпиады российских спортсменов. Классный руководитель пожала плечами и сказала: «Ну вот, все, кто учатся по субботам, идем на митинг вместо уроков, это приказ Министерства образования". Это сказали только старшеклассникам — с 9 по 11 классы, возможно еще 8 класс. Это происходит не только в нашей школе, это повсеместно»,- написал ученик, отвечая на вопрос о том, заставляют ли школьников ходить на митинги, организованные властью.

Также на сайте Sports.ru приведены слова кадета из Петрозаводска, который попросил не называть своего имени. Он также утверждает, что пришел на акцию не по своей воле.

"Нам объявили на построении. Директор, Ефимов Дмитрий Александрович, сказал, что надо прийти и час находиться на главной площади города. Объяснил, что про Олимпиаду мы все знаем: некоторые наши спортсмены отказались участвовать, некоторые едут под нейтральным флагом. И в честь этого будет митинг. Формулировка такая: «В честь поддержки спортсменов». Кадетский корпус принял решение, что большинство классов придет туда. Пойдут все с 5-го по 11-й, кроме 9-х. Отказаться нельзя. Если у нас запланирован выход в город, то он не обсуждается. Думаю, большинство отнеслось к этому нормально. Но я против: нельзя так, хотя бы нас спросили, мероприятие-то не внутри корпуса",- сообщил петрозаводский кадет.

О том, что учителя призывают подростков идти на митинг, Sports.ru рассказали также и в лесотехническом колледже Петрозаводска.

"Полнедели нам говорили про Олимпиаду – что не пускают наших спортсменов, и их нужно поддержать. По субботам мы не учимся, но классный руководитель сказал старосте предоставить список тех, кого не будет на митинге и почему. Это не обязательно, но лучше сходить. Система такая – если ты не помогаешь, то и тебе тоже. А то начнут говорить: «Вот, ты не за наших спортсменов",- рассказал изданию студент первого курса Ярослав Сеземин.

Определенное количество человек из класса, которые посетят митинг, требовали также в школе №46. Помимо этого, по данным издания, мобилизовали на митинг и учащихся ДЮСШ №4.

Митинг-концерт в поддержку состоялся в Петрозаводске в субботу, третьего февраля. В акции приняли участие представители городской и республиканской власти, общественники, спортсмены и жители города.