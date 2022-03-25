Участки трассы «Кола» в Карелии перекрыты из-за непогоды

На трассе «Кола» перекрыто движение на двух участках из-за разгула стихии.

В субботу, 26 марта, на федеральной автомобильной дороге Р-21 «Кола» перекрыты участки трассы с 753 км. по 853 км. и с 856 км. по 864 км. для движения всех видов транспорта. Дорога перекрыта из-за плохих погодных условий. Об этом информирует Госавтоинспекция Карелии со ссылкой на ФКУ «Упрдор «Кола».

«Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких торможений. Во время движения использовать внешние световые приборы, выполнять требования ПДД», — заявили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что стихия разбушевалась в Карелии: республику захватили снег и сильный ветер.