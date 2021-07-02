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Участковые в Карелии помогли мирно вернуть долги за коммунальные услуги

Новости. Общество
18:00, 02 Июля 2021
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Директор ресурсоснабжающей компании в Сортавальском районе поблагодарил полицейских, с помощью которых удалось взыскать с нарушителей 160 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Директор одной из ресурсоснабжающих организаций Сортавальского района прислал благодарственное письмо на имя министра внутренних дел Республики Карелия.

Работники организации проводили плановую проверку абонентов и выявили среди них нарушителей, которым грозила административная ответственность. При этом, благодаря содействию участковых уполномоченных полиции, все мероприятия удалось осуществить в мирном ключе. Со злостных неплательщиков было взыскано более 160 тысяч рублей.

«Выражаю благодарность начальнику ОМВД России по Сортавальскому району и сотрудникам подразделения участковых уполномоченных полиции, — говорится в письме. — Благодаря умелым и профессиональным действиям сотрудников полиции, в ходе проверок не было допущено нарушений общественного порядка».

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