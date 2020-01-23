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Участковый, которого судят по делу "петрозаводского маньяка", отказался отвечать на вопросы

Новости. Криминал
10:32, 24 Января 2020
фото: © Столица на Онего
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Старший участковый полиции Ринат Гратий заявил в суде об отказе отвечать на вопросы участников процесса.

Сегодня на заседании Петрозаводского суда Ринат Гратий отказался отвечать на вопросы по существу дела.

Полицейский ответил на вопросы участников суда, касающиеся только его личности. Гратий рассказал, что не имеет существенных проблем со здоровьем. Фигурант дела женат, имеет на иждивении детей. Семья подсудимого выплачивает ипотеку.

В Петрозаводске продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении трех сотрудников МВД, которых обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц.

По версии следствия, сотрудники МВД не приняли должных мер для задержания Антона Ипатова, после того, как он избил в начале лета 2018 года. Оставшийся на свободе Ипатов в итоге нанес ножевые ранения несовершеннолетней приятельнице, а затем зарезал двух девушек.

10 июня 2018 года полицейские получили информацию о том, что Антон Ипатов избил своего собутыльника и причинил ему тяжкий вред здоровью. Доследственной проверкой этого сообщения занимался участковый Гратий, который в итоге вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В конце июня это решение отменила прокуратура и поручила полиции провести дополнительную проверку, которая затянулась до середины августа.

Затем материалы проверки были направлены в следственное управление МВД России по Петрозаводску. Решение по материалу в отношении Ипатова должен был принять замначальника Воронов. Однако он лишь 30 августа поручил заняться этим делом старшему следователю Хориной, а та, в свою очередь, попросила продлить сроки проверки по факту причинения тяжких телесных повреждений потерпевшему еще на 10 суток.

В итоге Хорина возбудила уголовное дело только 10 сентября по факту причинения тяжкого вреда здоровью, а не в отношении Ипатова. В связи с чем меры по задержанию Ипатова не принимались. Все это время будущий фигурант резонансного уголовного дела был на свободе. В дальнейшем в этом же месяце он совершил нападение на несовершеннолетнюю знакомую и два убийства девушек.

Антон Ипатов приговорен к пожизненному лишению свободы. Судья Верховного суда Карелии Денис Катанандов постановил министру МВД по Карелии обратить внимание на нарушения, допущенные петрозаводскими полицейскими, которые не смогли вовремя остановить убийцу.

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Комментарии

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Паша
2020-01-24 13:10:45
Кто хоть раз приходил или обращался к участковому, тот прекрасно знает что почём!
Владимир11
2020-01-24 13:37:12
Паша,
Верно!
Патриот
2020-01-24 12:36:51
Правильно и сделал , за всю порочную систему в органах отвечать не хочет .
кир
2020-01-24 11:40:23
Когда дворников заставите работать целый рабочий день, тогда можно и с участковых спросить. Разболтались все донельзя.
Вася
2020-01-24 11:26:11
Ну да,участковым в этом голодраном гадюшнике не позавидуешь.
zanoza
2020-01-24 10:44:50
А что тут говорить, халатность участкового и без слов видна. Участковые так и работают, лишь бы дело не возбуждать "из-за отсутствия состава преступления" , о последствиях никто из них не думает, заботятся только о красивых показателях в отчётах и премиях!
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