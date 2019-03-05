Участник "Евровидения-2019" выступит в Кондопоге

Популярный исполнитель Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на "Евровидении" в 2019 году, выступит летом в Карелии.

Концерт пройдет в Ледовом дворце Кондопоги 9 июня в рамках тура N TOUR, который приурочен к 35-летнему юбилею артиста.

"В этот раз Сергей Лазарев вновь обещает удивить публику. Помимо всего прочего, N TOUR пройдет в поддержку нового долгожданного альбома певца, а значит зрители услышат не только любимые ими песни и известные хиты Сергея, но и новые композиции, которым еще предстоит занять заслуженное место в главных чартах страны", - отмечают организаторы.

Стоимость билетов от 2 до 4,5 тыс. рублей.