Участник "Евровидения-2019" выступит в Кондопоге

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Популярный исполнитель Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на "Евровидении" в 2019 году, выступит летом в Карелии.
Концерт пройдет в Ледовом дворце Кондопоги 9 июня в рамках тура N TOUR, который приурочен к 35-летнему юбилею артиста.
"В этот раз Сергей Лазарев вновь обещает удивить публику. Помимо всего прочего, N TOUR пройдет в поддержку нового долгожданного альбома певца, а значит зрители услышат не только любимые ими песни и известные хиты Сергея, но и новые композиции, которым еще предстоит занять заслуженное место в главных чартах страны", - отмечают организаторы.
Стоимость билетов от 2 до 4,5 тыс. рублей.
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