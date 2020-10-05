Участник международного проекта по развитию гастрономического туризма из Карелии попросил прекратить распространение в России буклета с рецептами

Буклет издан без выходных данных и с недостоверными сведениями.

Вот уже несколько лет Карелия пытается привлечь туристов не только своими природными и культурными достопримечательностями, но и своей самобытной кухней. В республике проходили и гастрономические фестивали, и съемки сюжетов для популярных кулинарных телепрограмм, а в 2018-2019 годах карельские рестораторы стали участниками международного проекта "Вкусные" аспекты провинции", который получил финансирование Совета министров Северных стран.

По словам руководителя Ассоциации "Карельский ресурсный Центр общественных организаций" Николая Оськина, одним из практических результатов реализации этого проекта должен был стать выпуск книги с рецептами карельской, финской, русской и скандинавской кухни, подготовленными его участниками. Однако вместо этого на свет появился глянцевый буклет без каких бы то ни было выходных данных под названием "9 вкусов жизни. Гастрономическое наследие Северных стран и России". Как отметил Николай Оськин, этот буклет не был согласован с другими участниками проекта, кроме того, статус общественной организации из Карелии указан в издании с серьезной ошибкой.



Николай Оськин. Фото: Валерий Поташов

Руководитель Ассоциации "Карельский ресурсный Центр общественных организаций" был вынужден обратиться в представительство Норвежско-российской торговой палаты в Москве с просьбой остановить распространение буклета в России.

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