Участник шоу "Голос" на Первом канале "спас" маленькую петрозаводчанку от пожара

В Петрозаводске на Перевалке четыре месяца назад в двухэтажном деревянном доме произошел пожар. В результате два человека погибли, семья с маленьким ребенком осталась без жилья.

Петрозаводчанка Вера Евгеньевна рассказала "Столице на Онего", как они стали погорельцами.

На улице Прионежской, 14 9-ю квартиру на втором этаже снимали два брата – 39-ти и 41-го года, один из которых был инвалидом – ноги плохо ходили, второй работал на ДСК. Оба сильно пили и дебоширили так, что соседям регулярно приходилось вызывать полицию.

"Последняя пьянка началась после Нового года, когда один из братьев, который работал на ДСК, получил производственную травму, и ему выплатили компенсацию. Пили бесконечно, пока не сгорели".

Пожар вспыхнул в ночь с 16 на 17 марта, как раз накануне выборов.

"Уж не знаю, что там произошло, но огонь был такой, что все сгорело – и стена насквозь прогорела, и мебель вся – и диван, и стенка, и кресла – их потом из окна выкинули. Да что говорить, и сами братья в дыму задохнулись. Одного еще пытались спасти пожарные, но ничего не получилось".

Семье Веры Евгеньевны по чистой случайности удалось избежать трагедии.

"Нас Бог уберег, - сказала Вера Евгеньевна. - Когда над нами пожар произошел, у нас потолок в детской комнате прогорел, и весь огонь к нам хлынул, где Танечка с Викой жили (дочка с внучкой – ред.). Матрац на кровати, где внучка спала, полностью сгорел. По счастливой случайности, ее тогда в комнате не было. В тот день была программа "Голос" на Первом канале, которую Дмитрий Нагиев ведет, и должен был выступать наш мальчик из Петрозаводска Вадим Якушев. Мы хотели его посмотреть. Вика у нас очень интересуется. И мы сидели у меня в комнате у телевизора. Таня дремала. И вдруг такой рев – и как вулкан – пламя и искры из потолка. Даже сейчас страшно вспоминать. Выбежала в тапках, Вику в комбинезон - и на улицу, собаку на улицу, кошку с котятами - тоже на улицу. Старшая дочь Ира приехала, Вику забрала, а мы с Таней там бегали, тушить пытались. Пожарные приехали сразу, одна машина со стороны улицы стала тушить, другие пожарные побежали дверь выбивать, но спасти никого уже не смогли. Нашу квартиру, конечно, всю залили. Ноутбук, телевизор, другую технику было уже не восстановить, да и вся квартира пришла в негодность. Полы отсырели и просели, потолок прогорел, стены покрылись копотью и еще ужасный запах гари был везде…"

Администрация города предоставила погорельцам крышу над головой. Пострадавшие на пожаре рассказали "Столице на Онего", как они живут вчетвером в маленькой комнате маневренного фонда и какие у них шансы выбраться из этого кошмара.

Как живут погорельцы спустя 4 месяца после пожара, читайте здесь.