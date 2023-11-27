Участник СВО получил новую квартиру в Петрозаводске

Семьи участников спецоперации обеспечивают жильем в первую очередь, эту работу контролирует глава республики Артур Парфенчиков.

В Карелии завершается программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до января 2017 года. Программа реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Так, во вторник, 28 ноября, в мэрии Петрозаводска ключи от новой квартиры вручили участнику специальной военной операции Дмитрию Ратникову.



Минометчик из Петрозаводска получил однокомнатную квартиру в новостройке на Боровой во время двухнедельного отпуска.

«Раньше жил в неблагоустроенной квартире в Соломенном, - отметил Дмитрий Ратников. - Вода привозная, туалет на улице… В новом жилье есть все удобства. Я очень доволен. Родные обещали помочь с пропиской и ремонтом, так что вернусь уже в новую квартиру».





Отметим, власти республики в первую очередь стараются переселить из аварийного жилья семьи участников СВО. Работа находится под личным контролем главы Карелии Артура Парфенчикова.

Так, на заседании правительства 24 ноября руководитель региона поинтересовался, как работает механизм расселения в отношении тех бойцов, которые находятся в зоне военных действий.

«Если нет возможности оформить доверенность или приехать в отпуск, то на основании справки из военкомата, компенсация или квартира дожидаются своих владельцев», – ответил министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов.





На заседании также отметили, что Карелия завершает очередной этап расселения аварийного жилого фонда раньше срока. По поручению Артура Парфенчикова программу завершат не в 2025 году, а до конца 2023 года. Как

отметил руководитель региона, остается расселить менее 10 процентов квартир.

После того, как следующий этап программы утвердят на федеральном уровне, власти Карелии подключатся к этой работе.