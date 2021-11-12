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Участникам совещании в мэрии Петрозаводска объяснили отличия детской ковид-вакцины

Новости. Общество
11:20, 15 Ноября 2021
фото: © Александр Демьянчук / ТАСС

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Вакцина от коронавируса, которой будут прививать детей и подростков, отличается от «Спутника V» уровнем концентрации, сообщила сегодня на совещании в мэрии Петрозаводска глава Петросовета Надежда Дрейзис.

По ее словам, сейчас проходит третья фаза клинических исследований вакцины, которая получила название «Спутник М».

«Это тот же „Спутник V“, но концентрация сокращена в 5 раз. Вакцинация будет проходить так же в 2 этапа. Первая (доза — прим. ред.) и через 21 день — вторая… Я надеюсь, что разрешат применять ее у детей. Поэтому ждем. Третья фаза началась только в ноябре, поэтому, я думаю, что не раньше декабря-января, но появится», — сказала Дрейзис.

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Комментарии

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Любопытный старик
2021-11-15 11:26:36
В Финляндии пол страны уже привито, детей,в смысле,если не больше, а у нас до сих пор не понятно что это за "спутник"? В космос улететь с ним можно!?
Гость
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