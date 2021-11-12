Участникам совещании в мэрии Петрозаводска объяснили отличия детской ковид-вакцины

Вакцина от коронавируса, которой будут прививать детей и подростков, отличается от «Спутника V» уровнем концентрации, сообщила сегодня на совещании в мэрии Петрозаводска глава Петросовета Надежда Дрейзис.

По ее словам, сейчас проходит третья фаза клинических исследований вакцины, которая получила название «Спутник М».

«Это тот же „Спутник V“, но концентрация сокращена в 5 раз. Вакцинация будет проходить так же в 2 этапа. Первая (доза — прим. ред.) и через 21 день — вторая… Я надеюсь, что разрешат применять ее у детей. Поэтому ждем. Третья фаза началась только в ноябре, поэтому, я думаю, что не раньше декабря-января, но появится», — сказала Дрейзис.