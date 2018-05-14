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Новости. Общество
06:40, 14 Мая 2018
фото: Фото: Михаил Шкрыкин

Участники "Чистых игр" собрали в Петрозаводске более 4 тонн мусора

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Командные соревнования по сбору и сортировке мусора прошли вчера в районе Зеленой тропы у реки Лососинка.

Командные соревнования по сбору и сортировке мусора прошли вчера в районе Зеленой тропы у реки Лососинка.
Как рассказали в паблике мероприятия, "Чистые игры" собрали в минувшее воскресенье 212 петрозаводчан. 75 команд привели в порядок территорию по берегам Лососинки. Участники соревнований собрали 536 мешков мусора, включая 223 мешка вторсырья (130 с пластиковыми бутылками и алюминиевыми банками, 90 со стеклом), автоканистры (212 штук), батарейки (37). Общий вес "добычи" участников соревнований составил 4,22 тонны.

Следующие "Чистые игры" пройдут 27 мая на берегах реки Неглинка от улицы Чапаева до улицы Муезерской. Зарегистрироваться на соревнования можно здесь.

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