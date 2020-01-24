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Участники "Гипербореи" представили эскизы творений, которые украсят набережную Петрозаводска

Новости. Общество
14:39, 24 Января 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В конкурсе снежных и ледовых скульптур "Гиперборея-2020" примут участие 30 команд, сообщили в администрации Петрозаводска.

Эскизы будущих творений оценили сегодня авторитетные представители сферы культуры Петрозаводска.
На заседании жюри XIX Международного конкурса снежных и ледовых скульптур "Гиперборея-2020" в Городском доме культуры были отобраны 30 эскизов снежных и ледовых скульптур, которые украсят Онежскую набережную в дни фестиваля.

В состав жюри вошли известные художники, мастера, профессионалы своего дела - член "Союза художников России", Заслуженный деятель искусств Карелии Владимир Зорин; член "Союза художников России", Заслуженный деятель искусств Карелии Владимир Лобанов, член "Союза архитекторов Карелии" Александр Савельев, дизайнер, председатель Карельского регионального отделения "Союз дизайнеров России" Егор Пермяков, художник, педагог, дизайнер Наталья Кошелева.


© vk.com/gorod_domik

Возглавил конкурсное жюри художник, заслуженный деятель искусств Республики Карелия, лауреат премии "Сампо", член правления Карельского отделения Союза дизайнеров Александр Ким.


© vk.com/gorod_domik

Всего в Оргкомитет праздника поступили 48 заявок от более 100 участников из Карелии, Италии, Казахстана, Якутии, Узбекистана, Белоруссии, Удмуртии, Москвы, Санкт-Петербурга. По условиям конкурса в каждой номинации – "ледовая скульптура", "большой снежный куб", "малый снежный куб" - может участвовать по 10 команд.


© vk.com/gorod_domik

Результаты конкурса эскизов опубликованы на сайте Городского дома культуры.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2020-01-24 15:59:22
Когда они уже слепят скульптуру глобального потепления?
zanoza
2020-01-24 16:18:26
Неравнодушный, +++++
zanoza
2020-01-24 15:52:46
Участники из других стран видимо с собой лёд и снег привезут для создания скульптур.
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