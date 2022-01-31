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Участники опроса назвали приостановку в Карелии плановой медпомощи из-за коронавируса нарушением конституционных прав

Новости. Общество
09:51, 01 Февраля 2022
фото: © Илья Тимин / Минздрав Карелии

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Более тысячи человек высказали свое отношение к приостановке плановой медпомощи из-за роста коронавируса.

«Столица на Онего» интересовалась у читателей: как они относятся к приостановке в Карелии плановой медпомощи из-за роста коронавируса.

В опросе приняли участие 1115 человек, большинство из которых — 852 (76%) считают, что приостановка плановой помощи — это нарушение их конституционных прав.

Меньшее количество респондентов — 220 (19%) считают инициативу Минздрава Карелии временно приостановить плановую медпомощь вынужденной мерой в период пандемии и относятся с пониманием.

И 43 (3%) участника опроса признались, что не обращаются к врачам, поэтому никак не пострадали от данной инициативы властей.

Ранее Минздрав Карелии рассказал, как будут работать поликлиники и больницы в условиях приостановки оказания плановой медпомощи.

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Комментарии

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Экcперд
2022-02-01 10:21:46
Либеральной тусовке лишь бы против.
Offff
2022-02-01 10:49:57
Экcперд, /сапог . Что ты врешь опять? Где это было заявление ЛДПР , по этому поводу ?
Жорж
2022-02-01 10:16:46
сникерс , и ведь вы правы , песня актуальная как никогда ,
сникерс
2022-02-01 10:10:07
вредительство. Идет война народная, священная война....
вставай, страна огромная, ... с фашисткой силой темною...
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