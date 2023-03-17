Участники опроса признались, готовы ли они сортировать домашний мусор на органику и вторсырье

С апреля жителям Петрозаводска предоставят возможность разделять домашний мусор на смешанный и вторсырье.

В апреле на контейнерных площадках в Петрозаводске появятся два типа контейнеров. Один из них для сухого вторсырья, второй — для смешанного мусора. Для этого республиканское Минприроды за счет федеральной субсидии закупило более 2,5 тысяч специальных контейнеров желтого и серого цвета.

Регоператор с «ЭкоЛайном» планируют начать устанавливать их в тех дворах, где люди сами заинтересованы сортировать мусор. Собранные отходы с желтых контейнеров для вторсырья отправятся на первую в Карелии сортировочную линию, которая в ближайшее время начнет свою работу в Петрозаводске. Далее вторсырье повезут компаниям переработчикам, которые дадут вторую жизнь мусору.

Мы интересовались у наших читателей, готовы ли они начать разделять на своей кухне мусор на органику и вторсырье?

В опросе приняли участие 564 человека, большинство из которых - 317 (56%) согласны разделять дома мусор по правилам ради сохранения природы.

Но, надо признать, что второй по численности группой стали те, кто считает, что нет никакого смысла сортировать мусор, так как всё по итогу окажется на одной свалке. Таких респондентов оказалось 154 (27%).

У 64 участников опроса (11%) не оказалось места дома для двух ведер, поэтому они также не готовы присоединиться к сортировке мусора.

И 29 (5%) честно признались, что будут сортировать мусор, но только за деньги.