Участники опроса решили, что будут делать, когда проезд в автобусах Петрозаводска подорожает до 50 рублей

Более 800 человек рассказали, как поступят, когда проезд в городском транспорте Петрозаводска подорожает до полусотни рублей.
С 1 января стоимость проезда в маршрутных автобусах Петрозаводска возрастет до 48-50 рублей, а следом ожидается повышение цены за проезд и в троллейбусах.
В связи с этой новостью интересовались у читателей: как они поступят, когда проезд в автобусе подорожает до 50 рублей?
В опросе принял участие 861 человек, и большинство – 431 (50%) признались, что в случае поднятия стоимости проезда в автобусе до полусотни, они будут чаще ходить пешком или ездить на велосипеде – благо, Петрозаводск не очень большой город.
Второй по популярности ответ стал: заплачу и поеду. Его выбрали 156 респондентов (18%), они так поступят, потому что другого выхода не видят.
Третью строчку заняли возмущенные участники опроса – 145 (16%), в случае чего - они будут жаловаться президенту.
Так, среди голосовавших оказались 65 человек (7%), у которых есть автомобиль, но они на нем просто не ездят, а вот когда цена за билет возрастет до 50 рублей, то они сядут за руль.
Еще 54 (6%) отвечающих подсчитали, что при такой цене за проезд по городу, пожалуй, выгоднее будет ездить группой на такси.
И 9 счастливчиков (1%) признались, что перейдут на удаленную работу.
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