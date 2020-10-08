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Участники опроса считают, что грамматические ошибки на стеле в Петрозаводске нужно исправить – это позор

Новости. Общество
13:49, 09 Октября 2020
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Подвели итоги нашего опроса по теме – Нужно ли исправлять пунктуационную ошибку на стеле воинской славы в Петрозаводске.

В опросе приняли участие 597 человек, большинство из которых – 283 (47%) ответили, что пунктуационные ошибки на барельефах стелы "Город воинской славы", конечно, нужно исправлять, потому что памятник с ошибками – это позор.

Чуть меньшее количество голосовавших – 253 респондента (42%) считают, что ничего исправлять не надо, так как такое написание допустимо при оформлении монументов.
И 60 человек (10%) признались, что им все равно, есть ошибки на памятнике или нет.

Напомним, в карельской столице состоялось торжественное открытие стелы "Город воинской славы". Помимо самой стелы на мемориальном комплексе размещены барельефы, рассказывающие о воинской славе Петрозаводска. Однако изображения барельефов оказались выполнены с пунктуационными ошибками.

Так, в надписи "Вставай, страна огромная!" на барельефе, посвященном обороне карельской столицы в 1941 году, отсутствует запятая.

Замглавы Петрозаводска Евгений Перов объяснил пунктуационную ошибку исторической традицией.
"В ходе рабочего совещания в Москве этот вопрос детально обсуждался с народным художником России Салаватом Александровичем Щербаковым, - написал на своей странице в "ВКонтакте" Евгений Перов. - Позиция скульптора состояла в том, чтобы не отображать в тексте барельефов знаков препинания. И мы не могли не согласиться с мнением уважаемого и компетентного специалиста, поскольку его предложение было продиктовано исторической традицией, согласно которой при проектировании и изготовлении памятников и мемориалов архитекторы зачастую не отображают в тексте знаки препинания".

Отметим, что это не помешало народному художнику Салавату Щербакову поставить восклицательный знак в конце предложения.

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