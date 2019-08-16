Участники собрания жителей Войницы единогласно высказались против открытия форелевых хозяйств

Жители старинной карельской деревни поддержали инициативу о создании в Калевальском национальном районе нового заказника.

В деревне Войница Калевальского национального района состоялось внеочередное собрание местных жителей, участники которого единогласно высказались против размещения форелевых хозяйств на озере Верхнее Куйтто вблизи старинного карельского поселения. Организатором встречи, на которую пришли 26 человек, выступила рабочая комиссия по экологии при совете территориального общественного самоуправления "Надежда".

"Категорически запретить определение рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто", - говорится в решении собрания, которое будет направлено в районную администрацию, министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии, главе республики Артуру Парфенчикову и в Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства. Кроме того, участники встречи поддержали предложение об организации в окрестностях Войницы комплексного заказника с целью сохранения уникальной природы и культурно-исторических объектов. Это ходатайство будет передано Совету депутатов Калевальского национального района.