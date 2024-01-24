Участники СВО могут поступить в вузы России в рамках отдельной квоты

Всю подробную информацию о льготах можно узнать в приёмных комиссиях и на сайтах вузов.

2023 году Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому участники специальной военной операции и члены их семей могут поступить в вузы Российской Федерации в рамках отдельной квоты — без вступительных испытаний на основе результатов ЕГЭ

В этом учебном году Петрозаводский государственный университет принял по квоте 29 студентов. Квота составляет не менее 10 процентов от общего объёма бюджетных мест по каждому направлению подготовки.

«Наибольшей популярностью пользовался институт педагогики и психологии – 4 человека поступили туда, лесных, горных и строительных наук – тоже 4 человека. И институт физической культуры спорта и туризма – тоже 4 человека. Следующий в списке – медицинский институт. Причем география очень широкая. Это и город Петрозаводск, и районы Карелии, и регионы РФ», – рассказал Василий Катаров, проректор Петрозаводского государственного университета.

В институте физической культуры на первом курсе обучается Арсений Самсонов. Его отец сейчас находится в зоне специальной военной операции.

«Я горжусь своим отцом, он сейчас воюет за Россию и мне лично помог. Он дал мне возможность быть на 100% уверенным, что я поступлю на данное направление, о котором я мечтал. Пока учёба даётся легко, закрыл свою первую сессию без троек», – поделился Арсений Самсонов, студент первого курса Петрозаводского государственного университета.

Тяга к спорту у Арсения была с детства. С 1 класса и до сих пор он занимается карате, в 16 лет получил чёрный пояс. Благодаря льготе смог продолжить свой путь в спорте, а после окончания университета собирается стать тренером или преподавателем по физической культуре. Другая первокурсница, но уже института Экологии и природопользования — Валерия Тимофеева из Хабаровска. Ещё со школы она интересовалась биологией, поэтому решила связать с этим направлением своё будущее.

«Так как мне надо было сдать нужный предмет для поступления, мне дали шанс написать вступительный экзамен. Благодаря этой квоте я смогла написать вступительный экзамен и поступить на эколога», – рассказала Валерия Тимофеева, студентка первого курса Петрозаводского государственного университета.

Закон о введении квот был подписан Президентом России Владимиром Путиным в конце декабря 2022 года. В июне 2023 года он подписал ещё один документ, благодаря которому поступление в вузы по льготе стало доступно не только детям, но и самим участникам СВО.

«Мы понимаем и психологические особенности ребят в период поступления с учетом их семейной обстановки. Понимаем социальную значимость этой квоты. Поэтому рады, что на федеральном уровне было принято такое решение. Действительно, оно оказалось очень востребованным среди наших абитуриентов», – отметил Роман Голубев, министр образования и спорта Карелии.

Всю подробную информацию о льготах можно узнать в приёмных комиссиях и на сайтах вузов. Для абитуриентов нет никаких сложностей, для поступления не требуются никакие дополнительные документы.