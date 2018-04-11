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Новости. Криминал
16:26, 11 Апреля 2018

Участников двух ОПГ задержали в Карелии

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В республике полицейские пресекли деятельность наркосбытчиков.

По данным пресс-службы регионального МВД, задержаны участники двух организованных преступных групп.
К настоящему времени собраны материалы, подтверждающие причастность к незаконной деятельности 15 граждан, жителей Карелии и Архангельской области возрастом от 20 до 30 лет.

Задержанным инкриминируется сбыт синтетических психоактивных веществ в крупных и особо крупных размерах и организация устойчивого канала поставки наркотиков из крупного региона страны в Карелию.

Полицейские установили, что сбыт наркотиков осуществлялся "бесконтактным" способом через Интернет. В ходе спецоперации все фигуранты были задержаны с поличным в феврале нынешнего года. В тайниках, оборудованных наркосбытчиками, сотрудники полиции обнаружили и изъяли около двух килограммов синтетического наркотика.

Злоумышленникам грозит наказание вплоть до лишения свободы пожизненно.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-04-11 16:57:04
А "дело" их живет. Не далее как сегодня и вчера видел как ищут закладки молодые парни. Эффективность ментов близка к нулю, потому что нет законов, предусматривающих смертную казнь. Нам может помочь только президент Трамп, который предложил ввести лишение жизни крупных наркоторговцев. Наши с удивлением поглядывают на них и копируют их законы без учета российской действительности.
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