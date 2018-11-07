Участников международного семинара в Петрозаводске встретили шунгитовыми трусами

В Национальной библиотеке Карелии обсудили опыт и перспективы развития приграничного туризма.

Семинар совпал с очередной годовщиной Октябрьской революции, но ничего революционного в развитие приграничного туризма в республике не принес. Карельские чиновники в очередной раз отчитались о росте туристического потока и внебюджетных инвестиций, представители науки вспомнили о совместных проектах в области экологического туризма, а бизнесмены из Финляндии честно признались, что хотели бы зарабатывать на туристах как можно больше евро, и, пожалуй, это меньше всего вызвало сомнений у собравшихся, которых организаторы семинара встретили шунгитовыми трусами, морсами, пряниками и другой сувенирной продукцией.

Между тем, данные Пограничной службы Финляндии о пересечениях российско-финляндской границы на ее карельском участке свидетельствуют о затяжном и довольно глубоком спаде в развитии приграничного туризма в республике и соседних финских регионов. Так, за десять месяцев уходящего года через самый популярный в Карелии автомобильный пункт пропуска "Вяртсиля-Ниирала" границу пересекли около 960 тысяч человек, что на 6,5 процента меньше аналогичного прошлогоднего показателя. Однако нужно заметить, что в 2017 году на карельском участке российско-финляндской границы вообще наблюдался обвал трафика, который по итогам января-октября составил в районе "Вяртсиля-Ниирала" 18 процентов.

Читайте подробнее в статье "Карелия как сувенирный пряник"