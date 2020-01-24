Участница шоу "Давай поженимся!" испугала жениха губами (ФОТО)

Instagram-блогерша из Магнитогорска Алекса Девил испугала жениха большими губами, увеличенными с помощью инъекций.

Коллекционер автомобилей Людвиг негативно оценил изменения во внешности девушки. Он отказался от предложения блогерши выбрать цвет губной помады и накрасить ей губы, пишет Lenta.ru.



"Алекса, пожалуйста, я первый раз такое вижу. Я боюсь вас, честное слово. Я даже подходить не хочу", – сказал жених.

По словам участницы, она является жертвой косметологических услуг и впервые решилась сделать пухлые губы в 15 лет. Это не изменило критическое отношение Людвига.







"Мне обещали такую красавицу. Как для Людвига, для короля такую девушку? Меня обсмеют друзья. Скажут, с кем вообще Людвиг рядом встал", – пояснил он.



Ведущая Лариса Гузеева в шутку заметила, что жених боится Алексу, так как не сможет поцеловать.



"Он понимает, что он вас даже в одну губу не поцелует своим маленьким ротиком", – сказала актриса.



