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Участница шоу "Давай поженимся!" испугала жениха губами (ФОТО)

Новости. Общество
19:40, 24 Января 2020
фото: © кадр из программы "Давай поженимся"
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Instagram-блогерша из Магнитогорска Алекса Девил испугала жениха большими губами, увеличенными с помощью инъекций.

Коллекционер автомобилей Людвиг негативно оценил изменения во внешности девушки. Он отказался от предложения блогерши выбрать цвет губной помады и накрасить ей губы, пишет Lenta.ru.

"Алекса, пожалуйста, я первый раз такое вижу. Я боюсь вас, честное слово. Я даже подходить не хочу", – сказал жених.

По словам участницы, она является жертвой косметологических услуг и впервые решилась сделать пухлые губы в 15 лет. Это не изменило критическое отношение Людвига.



"Мне обещали такую красавицу. Как для Людвига, для короля такую девушку? Меня обсмеют друзья. Скажут, с кем вообще Людвиг рядом встал", – пояснил он.

Ведущая Лариса Гузеева в шутку заметила, что жених боится Алексу, так как не сможет поцеловать.

"Он понимает, что он вас даже в одну губу не поцелует своим маленьким ротиком", – сказала актриса.

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Комментарии

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кир
2020-01-24 20:20:40
Чур меня, чур меня. :)
Гость
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