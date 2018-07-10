Участок дороги "Петрозаводск-Суоярви" перекроют для движения машин на 8 часов

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Движение автотранспорта будет прекращено на 8 часов в связи с ремонтом железнодорожного переезда, сообщили в Минтрансе Карелии.
В связи с проведением работ по ремонту железнодорожного переезда, расположенного на 122 км автомобильной дороги регионального значения "Петрозаводск - Суоярви" в районе станции Веркко (перегон "Веркко – Застава"), 23 июля будет прекращено движение автотранспортных средств с 9.00 до 17.00 часов.
Министерство рекомендует водителям заранее выбирать маршруты объезда.
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