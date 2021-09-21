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Участок трассы в Карелии, где произошло смертельное ДТП, перекроют для следственных действий

Новости. Общество
14:44, 29 Сентября 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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В Пудожском районе перекроют дорогу, где из-за сломавшегося грейдера погибла 57-летняя жительница Санкт-Петербурга.

В управлении автодороги «Кола» сообщили, что сегодня вечером, 29 сентября в 20.00, движение транспорта на 447-м километре дороге А-119 «Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 «Кола» в Пудожском районе республики будет остановлено на полчаса.

«Временное перекрытие дороги сотрудниками ГИБДД предусмотрено в рамках расследования уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия. Просим водителей быть внимательными и учитывать это обстоятельство при планировании поездок», - сообщает Управдор «Кола».

Напомним, на участке трассы «Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 «Кола», в Пудожском районе, 22 сентября, в 20.08 водитель фургона Ford Transit наехал на остановившийся из-за технической неисправности автогрейдер. В результате ДТП погибла 57-летняя пассажирка автомобиля Ford Transit, 63-летний водитель госпитализирован с травмами.

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