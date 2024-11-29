Участок улицы в расширенном центре Петрозаводска закроют из-за ремонта на теплосетях

Схема движения в столице Карелии изменится из-за аварии.
Схема дорожного движения изменится в Петрозаводске с 3 по 6 декабря, сообщили в администрации города. Это будет связано с ремонтом на тепловых сетях.
С 3 по 6 декабря будет частично перекрыт участок на улице Володарского на Голиковке, около дома № 44. На участке дороги организуют реверсивное движение.
В администрации Петрозаводска призвали участников дорожного движения руководствоваться установленными знаками.
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