Учебный год для школьников Петрозаводска начнется 3 сентября

В этом году 1 сентября приходится на субботу.

Суббота в Петрозаводске уже несколько лет является неучебным днем для младших школьников. Поэтому учебные занятия для всех школьников города начнутся в понедельник, 3 сентября.

В этот день во всех школах города пройдут традиционные линейки. А после официальных торжественных мероприятий в образовательных учреждениях юных петрозаводчан ждут детский праздник "Первоклассная академия" и ставшее уже традиционным шествие первоклассников.

За анонсами всех мероприятий на 1, 2 и 3 сентября можно следить на сайте администрации Петрозаводска: http://www.petrozavodsk-mo.ru/.