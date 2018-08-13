Учебный год для школьников Петрозаводска начнется 3 сентября

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В этом году 1 сентября приходится на субботу.
Суббота в Петрозаводске уже несколько лет является неучебным днем для младших школьников. Поэтому учебные занятия для всех школьников города начнутся в понедельник, 3 сентября.
В этот день во всех школах города пройдут традиционные линейки. А после официальных торжественных мероприятий в образовательных учреждениях юных петрозаводчан ждут детский праздник "Первоклассная академия" и ставшее уже традиционным шествие первоклассников.
За анонсами всех мероприятий на 1, 2 и 3 сентября можно следить на сайте администрации Петрозаводска: http://www.petrozavodsk-mo.ru/.
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