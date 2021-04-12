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Ученик прочел стихотворение Есенина с матом и получил "четыре"

Новости. Общество
22:00, 12 Апреля 2021
фото: © РИА Новости
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Управление образования администрации Кургана проверяет информацию о том, что в одной из школ города ученик на уроке прочитал стихотворение Сергея Есенина, содержащее ненормативную лексику.

Об этом  сообщили РИА Новости в понедельник в департаменте образования и науки региона.

В одном из Telegram-каналов в понедельник разместили видео с урока литературы в школе Кургана, на котором школьник рассказал наизусть стихотворение Есенина "Ветер веет с юга и луна взошла", где содержалась ненормативная лексика. Учитель поставила ученику "четыре".

"В настоящее время по данному факту проводится проверка учредителем, управлением образования администрации Кургана", - сказала собеседница агентства.

"По информации управления образования Кургана, случай произошел в одной из курганских школ. Учитель задала детям на дом выучить стихотворение Есенина на выбор. Ребенок самостоятельно нашел и выучил это стихотворение. Оценка за него выставлена не была. После этого учитель провел с ребятами беседу о недопустимости использования нецензурной брани на уроках и ненормативной лексики в литературе", - сообщает пресс-служба департамента образования и науки региона.

Она уточнила, что по итогам проверки будет предоставлена информация.

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