Ученик прочел стихотворение Есенина с матом и получил "четыре"

Управление образования администрации Кургана проверяет информацию о том, что в одной из школ города ученик на уроке прочитал стихотворение Сергея Есенина, содержащее ненормативную лексику.

Об этом сообщили РИА Новости в понедельник в департаменте образования и науки региона.

В одном из Telegram-каналов в понедельник разместили видео с урока литературы в школе Кургана, на котором школьник рассказал наизусть стихотворение Есенина "Ветер веет с юга и луна взошла", где содержалась ненормативная лексика. Учитель поставила ученику "четыре".

"В настоящее время по данному факту проводится проверка учредителем, управлением образования администрации Кургана", - сказала собеседница агентства.

"По информации управления образования Кургана, случай произошел в одной из курганских школ. Учитель задала детям на дом выучить стихотворение Есенина на выбор. Ребенок самостоятельно нашел и выучил это стихотворение. Оценка за него выставлена не была. После этого учитель провел с ребятами беседу о недопустимости использования нецензурной брани на уроках и ненормативной лексики в литературе", - сообщает пресс-служба департамента образования и науки региона.

Она уточнила, что по итогам проверки будет предоставлена информация.