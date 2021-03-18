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Ученики школы Петрозаводска собрали тонну макулатуры и 12 кг пластиковых крышечек

Новости. Общество
18:40, 19 Марта 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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Акция по формированию экологической культуры организована в рамках проекта "Бумажный бум", сообщили в администрации Петрозаводска.

Средняя школа №27 традиционно поддерживает мероприятия по защите окружающей среды. 18 марта образовательное учреждение провело очередную акцию по сбору макулатуры, пластиковых бутылок в рамках проекта "Бумажный бум" и сбору пластиковых крышечек для Благотворительного фонда "Материнское сердце".

Общими усилиями учителя, ученики и родители сдали в переработку 1010 кг макулатуры, 48 кг пластика,12 кг крышечек.

Администрация школы выражает всем благодарность за участие в важном событии и неравнодушное отношение к экологии города, республики, мира.

Подробнее об акциях по сбору вторсырья можно узнать в группе "Экологический портал Петрозаводска".

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Комментарии

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елпидифор
2021-03-19 19:18:56
Я, как октябренок и пионер со стажем, хочу спросить у ответственных товарищей:
1. Почему это благое дело называется "акцией" - краткосрочным действием? Видимо, после этого "почина", как говорили в мое время, пробки и макулатуру приносить в "образовательное учреждение № 27", а проще говоря - в школу, уже не надо?
2. Объясните детям и мне, ветерану октябрятско-пионерского движения, куда пойдет все это собранное вторсырье: на общую свалку, на новый троллейбус или на ракету Ярс?
театральный критик
2021-03-19 19:46:45
елпидифор, на рельсы для БАМа. Но согласись, что это намного полезней, чем собирать закладки
театральный критик
2021-03-19 18:50:10
Эти могут. Там в свое время дима макеев был председателем совета пионерской дружины имени Зои Космодемьянской .
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