Ученики школы Петрозаводска собрали тонну макулатуры и 12 кг пластиковых крышечек

Акция по формированию экологической культуры организована в рамках проекта "Бумажный бум", сообщили в администрации Петрозаводска.

Средняя школа №27 традиционно поддерживает мероприятия по защите окружающей среды. 18 марта образовательное учреждение провело очередную акцию по сбору макулатуры, пластиковых бутылок в рамках проекта "Бумажный бум" и сбору пластиковых крышечек для Благотворительного фонда "Материнское сердце".

Общими усилиями учителя, ученики и родители сдали в переработку 1010 кг макулатуры, 48 кг пластика,12 кг крышечек.

Администрация школы выражает всем благодарность за участие в важном событии и неравнодушное отношение к экологии города, республики, мира.

Подробнее об акциях по сбору вторсырья можно узнать в группе "Экологический портал Петрозаводска".