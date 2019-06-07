Ученые: Кому женщины не отказывают в сексе

Психологи из Норвегии рассказали, кому женщины чаще всего не могут отказать в сексе.

Как считают специалисты, у женщин пользуются гораздо меньшим успехом мужчины, которые проявляют открытое желание вступить в интимную близость. Дамы нередко воспринимают такие намерения за оскорбление, пишет издание "Актуальные новости".

По числу побед в постели лидируют более спокойные и сдержанные представители сильного пола. Зачастую их первоочередной целью не является секс.