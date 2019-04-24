Ученые: Микробы играют решающую роль в выборе половых партнеров

Ученые рассказали, каким образом микробы оказывают влияние на выбор половых партнеров.

Ранее было доказано, что симбиотические бактерии могут влиять на предпочтения в спаривании мух, изменяя уровень половых феромонов.

Ученые также пришли к выводу, что выбор партнера у людей зависит от собственной иммунной системы, заряженной микробами. Главный комплекс гистосовместимости состоит из иммунных белков, которые дают каждому человеку уникальный запах – отпечаток, поверх микробного аромата.

Теория заключается в том, что человек бессознательно выбирает спутника, который отличается от его набора МНС, что позволит развить большую устойчивость к патогенам. Плохая же микробиота не только вызывают проблемы с кишечником, но и делает индивида замкнутым, пишет издание "Актуальные новости".

По словам специалистов, микробы общаются друг с другом, используя гормоны, как животные. Эти химические вещества позволяют настроиться на секс.

Например, окситоцин участвует в поддержании хорошего здоровья и быстрого выздоровления, но также играет важную роль в социальных связях.

"Гормон счастья" позволяет игнорировать неудобства, связанные с интимной жизнью в пользу размножения. Это также является победой для микробов, так как они обретают новую человеческую территорию.

Ученые предполагают и то, что лечение антибиотиками у младенцев способно привести к потере бактериальных групп и другому запаху, что повлияет непосредственно на любовную жизнь.