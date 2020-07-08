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Ученые нашли новый подход к лечению ВИЧ

Новости. Общество
21:30, 08 Июля 2020
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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Российские ученые предложили новый подход к лечению вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), активирующий естественный механизм поддержания постоянства клеток иммунной системы, в ходе которого более молодые клетки вымывают более зрелые, в том числе зараженные.

ВИЧ поражает клетки иммунной системы, имеющие на своей поверхности рецепторы CD4. Вирус прикрепляется к этим белкам, в результате чего угнетается работа иммунной системы и развивается синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД). При проведении антивирусной терапии продолжительность жизни пациента может быть продлена до 70-80 лет. При этом снижается концентрация свободных вирусов, но остаются зараженные ВИЧ клетки, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда (РНФ).

"Можно использовать естественный механизм обновления защитных клеток – CD4+ Т-лимфоцитов, – которые и поражает вирус", – передает ТАСС.

Один из механизмов образования устойчивости к антиретровирусным препаратам ВИЧ связан с формированием вирусных резервуаров, когда они "спрятаны" в клетках, не размножаются и не выходят в кровоток на протяжении нескольких месяцев и даже лет. Для устранения таких клеток предлагается использовать препараты, активирующие вирусное развитие в латентно-инфицированных клетках.

При этом у такого подхода есть определенные недостатки: токсичность препаратов, непредсказуемая реакция зараженных клеток, что может привести к их дополнительному размножению, а также эффект подавления активности Т-клеток, которые являются основой иммунной защиты человека. Новый подход лечения ВИЧ предполагает вымывание латентно-инфицированных клеток.

Ранее, 1 июня стало известно, что в России разработан препарат от герпеса. Средство выпускается в форме крема и может быстро остановить поражение кожи и слизистых. При этом оно нетоксичное и подходит даже для беременных женщин и детей.

Одно из главных преимуществ препарата в том, что его основной действующий компонент, уникальная форма углерода фуллерен С60, еще не знаком вирусу. Таким образом, он может быть эффективен в отношении резистентных форм.

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Комментарии

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кир
2020-07-08 21:38:04
Клин клином вышибай. Корону спидом морить будут. А то внимательные читатели (Неравнодушный) уже спрашивают, почему о спиде ничего нет? Хорошо, что это не учОные с ул. Пушкинской.
Гость
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